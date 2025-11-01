Halálos baleset Rákóczifalván – a nő kilépett a kisteherautó elé

Mint arról folyamatosan tájékoztattuk az olvasókat, a baleset Rákóczifalva területén november elsején a kora reggeli órákban történt, a 442-es úton, melynek következtében teljes útzár lépett érvénybe a szakaszon. Az Országos Mentőszolgálat megerősítette, hogy egy nő a helyszínen vesztette életét. A Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság újabb információkat közölt hírportálunknak a tragédiáról.

Halálos baleset Rákóczifalva területén: az áldozat kilépett a jármű elé

A Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint november 1-én 5:47-kor, egy monori férfi közlekedett kistehergépkocsival a 442-es számú főúton, Szolnok irányából Rákóczifalva felé. Haladása során a 7. kilométerszelvényben vele azonos irányban haladt egy 40 éves nő, aki kilépett a jármű elé, ami elütötte.

– A baleset következtében a gyalogos olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt. A rendőrség büntetőeljárás keretein belül vizsgálja a baleset körülményeit – osztotta meg hírportálunkkal András Hunor Lehel rendőr százados, a Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.