Tragédia a 442-esen

1 órája

Halálos baleset Rákóczifalván – a nő kilépett a kisteherautó elé

Újabb információk a kora reggeli tragédiáról. A baleset Rákóczifalva területén történt. Az áldozat kilépett a kisteherautó elé.

Nyitrai Fanni

Mint arról folyamatosan tájékoztattuk az olvasókat, a baleset Rákóczifalva területén november elsején a kora reggeli órákban történt, a 442-es úton, melynek következtében teljes útzár lépett érvénybe a szakaszon. Az Országos Mentőszolgálat megerősítette, hogy egy nő a helyszínen vesztette életét. A Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság újabb információkat közölt hírportálunknak a tragédiáról.

baleset Rákóczifalva
A baleset Rákóczifalva területén halálos kimenetelű volt
Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Halálos baleset Rákóczifalva területén: az áldozat kilépett a jármű elé

A Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint november 1-én 5:47-kor, egy monori férfi közlekedett kistehergépkocsival a 442-es számú főúton, Szolnok irányából Rákóczifalva felé. Haladása során a 7. kilométerszelvényben vele azonos irányban haladt egy 40 éves nő, aki kilépett a jármű elé, ami elütötte.

– A baleset következtében a gyalogos olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt. A rendőrség büntetőeljárás keretein belül vizsgálja a baleset körülményeit – osztotta meg hírportálunkkal András Hunor Lehel rendőr százados, a Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

 

