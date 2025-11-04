Sokkolta a várost: meghalt egy 7 éves ceglédi fiú, az utolsó pillanatig küzdöttek az életéért

Az elhunyt ceglédi gyermek mindössze 7 esztendős volt. A tragédia kapcsán tájékoztatást kértünk a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól és az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztályától.

Az elhunyt ceglédi gyermek tragédiája kapcsán megkerestük a hatóságokat

Fotó: MW archív / Forrás: Illusztráció

Megkeresésünkre az Országos Mentőszolgálat megerősítette hírportálunknak, hogy a ceglédi gyermek még a helyszínen életét vesztette.

– A kisfiú sajnos az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette. A halál okának és körülményeinek tisztázása a szakértők feladata – tájékoztatott Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és PR vezetője.

A szörnyű eset kapcsán a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy az ügyben büntetőeljárást indítottak, idegenkezűség gyanúja viszont nem merült fel. A folyamatban lévő eljárásról egyelőre nem áll módjukban bővebb információt adni.