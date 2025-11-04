november 4., kedd

Büntetőeljárás indult

1 órája

Sokkolta a várost: meghalt egy 7 éves ceglédi fiú, az utolsó pillanatig küzdöttek az életéért

Címkék#rendőrség#ceglédi gyermek#tragédia

Egy szörnyű tragédia rázta meg Ceglédet. Az elhunyt ceglédi gyermeket a mentősök próbálták újraéleszteni, azonban minden erőfeszítésük ellenére már nem tudták megmenteni az életét.

Nyitrai Fanni

Az elhunyt ceglédi gyermek mindössze 7 esztendős volt. A tragédia kapcsán tájékoztatást kértünk a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól és az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztályától.

elhunyt ceglédi gyermek
Az elhunyt ceglédi gyermek tragédiája kapcsán megkerestük a hatóságokat
Fotó: MW archív / Forrás: Illusztráció

Az elhunyt ceglédi gyermek tragédiáját vizsgálja a rendőrség

Megkeresésünkre az Országos Mentőszolgálat megerősítette hírportálunknak, hogy a ceglédi gyermek még a helyszínen életét vesztette.

– A kisfiú sajnos az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette.  A halál okának és körülményeinek tisztázása a szakértők feladata – tájékoztatott Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és PR vezetője.

A szörnyű eset kapcsán a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy az ügyben büntetőeljárást indítottak, idegenkezűség gyanúja viszont nem merült fel. A folyamatban lévő eljárásról egyelőre nem áll módjukban bővebb információt adni.

