Reggel még a testvérei körében indult Abádszalókra, azóta eltűntként keresnek egy 13 éves kisfiút

Eltűnés miatt tettek közzé egy felhívást az egyik social media oldalon: Fátyol Attilát órák óta várja haza a családja – november 1-jén Abászalókra ment a testvéreivel dolgozni, ahonnan egy udvarról tűnt el, és azóta is ismeretlen helyen tartózkodik.

Fátyol Attilát eltűnés miatt keresik

Forrás: Eltűnt emberekért-megoszthatod Facebook-oldal

A bejegyzés szerint nem kizárható, hogy a 13 éves kisfiú kiskörei rokonaihoz ment át, így arrafelé is keresik.

A kereséshez a lakosság segítségét is kérik, ehhez megadták fiatalkorú ismertetőjegyeit: a kisfiú beszédhibás, így nehezen érthető amit mond, 154 cm magas vékony testalkatú. Eltűnésének idején szürke nadrágot, zöld-fehér felsőt és szürke sapkát viselt. Mobiltelefonja nincsen, amin elérhetnék.

A körözését a Karcagi rendőrkapitányság rendelte el, akik a családdal együtt kérik, hogy ha valaki ismeri az eltűnt személy jelenlegi tartózkodási helyét, vagy eltűnésének körülményeit, hívja a rendőrséget a 107-es vagy 112-es központi segélyhívó telefonszámon, ahol a nap 24 órájában fogadják a bejelentők hívásokat. Vagy a rendelkezésre álló információval hívja az ingyenesen elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámát.