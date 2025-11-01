november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eltűnt egy tinédzser

31 perce

Reggel még a testvérei körében indult Abádszalókra, azóta eltűntként keresnek egy 13 éves kisfiút

Címkék#felhívása#rendőrség#eltűnés

Testvéreivel látták utoljára a tiszaburai kisfiút. Az udvarról tűnt el, azóta fogalmuk sincsen hol lehet.

Dobos Zsófia Tünde

Eltűnés miatt tettek közzé egy felhívást az egyik social media oldalon: Fátyol Attilát órák óta várja haza a családja – november 1-jén Abászalókra ment a testvéreivel dolgozni, ahonnan egy udvarról tűnt el, és azóta is ismeretlen helyen tartózkodik.

Fátyol Attilát eltűnés miatt keresik
Forrás: Eltűnt emberekért-megoszthatod Facebook-oldal

A bejegyzés szerint nem kizárható, hogy a 13 éves kisfiú kiskörei rokonaihoz ment át, így arrafelé is keresik

A kereséshez a lakosság segítségét is kérik, ehhez megadták fiatalkorú ismertetőjegyeit: a kisfiú beszédhibás, így nehezen érthető amit mond, 154 cm magas vékony testalkatú. Eltűnésének idején szürke nadrágot, zöld-fehér felsőt és szürke sapkát viselt. Mobiltelefonja nincsen, amin elérhetnék. 

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A körözését a Karcagi rendőrkapitányság rendelte el, akik a családdal együtt kérik, hogy ha valaki ismeri az eltűnt személy jelenlegi tartózkodási helyét, vagy eltűnésének körülményeit, hívja a rendőrséget a 107-es vagy 112-es központi segélyhívó telefonszámon, ahol a nap 24 órájában fogadják a bejelentők hívásokat. Vagy a rendelkezésre álló információval hívja az ingyenesen elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámát.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu