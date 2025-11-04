november 4., kedd

Nyom nélkül

58 perce

Rejtélyes eltűnés Kisújszálláson: nyoma veszett egy fiatal anyának és tízhónapos gyermekének

A karcagi rendőrök a lakosság segítségét kérik.

Kiss Ádám

A Karcagi Rendőrkapitányság eltűnés miatt keresi a 20 éves Drága Erzsébet Katalint és 10 hónapos kislányát, Máté Amira Laurát, akik Kisújszálláson élnek. Az édesanya és gyermeke november 3-án délután ismeretlen helyre távoztak otthonukból, és azóta nem adtak életjelet magukról. A rendőrség minden erőfeszítése ellenére eddig nem sikerült a nyomukra bukkanni. Az ügyben a hatóság körözést adott ki.

A rendőrség kéri, hogy jelentkezzen, aki információval rendelkezik a képen látható nő hollétéről
Forrás: Police.hu

A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a képen látható Drága Erzsébet Katalint, vagy bármit tud tartózkodási helyéről, jelentkezzen személyesen a Karcagi Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600-as telefonszámot. Bejelentést lehet tenni névtelenség megőrzése mellett is a nap 24 órájában elérhető Telefontanú zöldszámon (06-80-555-111), illetve a 112-es díjmentes segélyhívón.

 

