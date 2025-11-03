november 3., hétfő

Győző névnap

58 perce

Két hónapja eltűnt ez a szolnoki lány, a rendőrség se talál hozzá nyomokat

Címkék#fontos felhívás#rendőrség#eltűnés

Eltűnés miatt keresnek egy szolnoki kiskorút, már két hónapja nem tért vissza gondozási helyére. A rendőrség segítségért fordul a lakossághoz.

Szoljon.hu

A Szolnoki Rendőrkapitányság eltűnés miatt keresi a 16 éves szolnoki lakost. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint Szitai Rebeka augusztus 1-jén távozott gondozási helyéről, tartózkodási helye jelenleg ismeretlen, és a felkutatására tett intézkedések ez idáig eredményre nem vezettek.

Szitai Rebeka
Forrás: Police.hu

Az eltűnt lány ismertetőjegyei: 150 centiméter magas, vékony testalkatú, barna szemű, sötét hajú.  

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható kiskorút felismeri, vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Szolnoki Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

 

