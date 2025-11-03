november 3., hétfő

3 órája

Tragikus balesethez is vonultak nagy erővel a rendőrök

Címkék#szabályszegés#baleset#hírek#közlekedés#elfogás#rendőrség

Tragikus végkimenetellel végződött az egyik hétvégi baleset, a helyszínre a rendőrség is kivonult.

Dobos Zsófia Tünde

Három nap alatt egy halálos kimenetelű balesethez riasztották a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársait, emellett három személyi sérüléssel járó közlekedési balesetben intézkedtek.

útinform csoport
Négy közlekedési balesethez vonult ki a rendőrség az elmúlt napokban
Fotó: Gettyimages.com / Forrás:  Illusztráció

Az említett eseteken túl a rendőrök 19 személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint hét ittas járművezetővel szemben intézkedtek.

 

