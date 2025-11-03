Ez történt
3 órája
Tragikus balesethez is vonultak nagy erővel a rendőrök
Tragikus végkimenetellel végződött az egyik hétvégi baleset, a helyszínre a rendőrség is kivonult.
Három nap alatt egy halálos kimenetelű balesethez riasztották a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársait, emellett három személyi sérüléssel járó közlekedési balesetben intézkedtek.
Az említett eseteken túl a rendőrök 19 személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint hét ittas járművezetővel szemben intézkedtek.
8 órája
Rúzsnyomok és arcápolási varázsszerek a múltból – egyedülálló kozmetikatörténeti kiállítás nyílt Jászkiséren
9 órája
Óriási részvétel mellett zajlott a megismételt időközi választás Tiszaburán – mutatjuk a végeredményt
