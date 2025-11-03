Tragikus balesethez is vonultak nagy erővel a rendőrök

Három nap alatt egy halálos kimenetelű balesethez riasztották a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársait, emellett három személyi sérüléssel járó közlekedési balesetben intézkedtek.

Négy közlekedési balesethez vonult ki a rendőrség az elmúlt napokban

Az említett eseteken túl a rendőrök 19 személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint hét ittas járművezetővel szemben intézkedtek.