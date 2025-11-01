Gyalogosgázolás
Tragikus hajnali baleset Rákóczifalva belterültén: egy ember életét vesztette
Halálos baleset történt Rákóczifalván szombaton hajnalban. A helyszínen teljes útzár volt érvényben.
A baleset Rákóczifalva belterületén, a 442-es út 8-as kilométerszelvényénél történt.
Az Útinform tájékoztatása szerint a baleset hajnalban, nem sokkal háromnegyed hat után történt, melynek következtében a 442-es úton teljes útzárat kellett elrendelni. Információink szerint egy Ford Transit elütött egy gyalogost, aki a helyszínen életét vesztette.
Az ügy megerősítése és további részletek érdekében hírportálunk megkereste a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. Amint kérdéseinkre válaszolnak, tájékoztatjuk olvasóinkat.
