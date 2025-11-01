Egy gyalogos nő vesztette életét a hajnali balesetben Rákóczifalván

November 1-én a hajnali órákban közlekedési baleset történt Rákóczifalva belterületi szakaszán. A 442-es út 8. kilométerszelvényénél teljes útzár volt érvényben. Információink szerint a baleset halálos kimenetelű volt, melyet az Országos Mentőszolgálat is megerősített.

Egy nő hunyt el a baleset következtében

Fotó: Mártonfai Dénes / Illusztráció

A jelenlegi információink szerint egy Ford Transit elütött egy gyalogost.

– Az ütközés következtében az 50 év körüli nő sajnos olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette – tájékoztatott Sebő Katalin, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.