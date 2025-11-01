november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyalogosgázolás

28 perce

Tragikus hajnali baleset Rákóczifalva belterültén: egy ember életét vesztette

Címkék#útzár#baleset#gyalogos

Halálos baleset történt Rákóczifalván szombaton hajnalban. A helyszínen teljes útzár volt érvényben.

Nyitrai Fanni

A baleset Rákóczifalva belterületén, a 442-es út 8-as kilométerszelvényénél történt.

Az Útinform tájékoztatása szerint a baleset hajnalban, nem sokkal háromnegyed hat után történt, melynek következtében a 442-es úton teljes útzárat kellett elrendelni. Információink szerint egy Ford Transit elütött egy gyalogost, aki a helyszínen életét vesztette.

Az ügy megerősítése és további részletek érdekében hírportálunk megkereste a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. Amint kérdéseinkre válaszolnak, tájékoztatjuk olvasóinkat. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu