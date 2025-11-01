Tragikus hajnali baleset Rákóczifalva belterültén: egy ember életét vesztette

A baleset Rákóczifalva belterületén, a 442-es út 8-as kilométerszelvényénél történt.

Az Útinform tájékoztatása szerint a baleset hajnalban, nem sokkal háromnegyed hat után történt, melynek következtében a 442-es úton teljes útzárat kellett elrendelni. Információink szerint egy Ford Transit elütött egy gyalogost, aki a helyszínen életét vesztette.