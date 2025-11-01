2 órája
Felismerhetetlenségig roncsolódott – kettős halál a 4-esen
Mindenszentek és halottak napja a megemlékezés időszaka. Ilyenkor azonban nemcsak a temetőkben égnek gyertyák, de a főutak mentén is. Vármegyénkben idén is számtalan halálos baleset történt, melyek helyszínén koszorúk, mécsesek és virágok jelzik, hogy valaki nem ért haza. A 4-es főúton, Kisújszállás és Karcag között szeptember 25-én történt a térség egyik legmegrázóbb balesete. Időrendi összefoglalónk az idei halálos eseteket veszi sorra.
Összegyűjtöttük azokat a halálos baleseteket, melyek idén rázták meg vármegyénket és közvetlen térségét. Az esetek mögött családok, barátok és közösségek gyásza húzódik meg – tragédiák, amelyek emlékeztetnek arra, mennyire törékeny az emberi élet, és milyen fontos, hogy minden útra figyelemmel, türelemmel és felelősséggel induljunk el.
Alig kezdődött el az új év, és máris halálos baleset történt a térségben
Január 13-án a kora esti órákban egy férfi közlekedett gyalogosan a 4-es számú főúton, Szolnok külterületén, Szajol közelében. A férfi kereszt irányban bement az úttestre, ahol a belső forgalmi sávban egy Szolnok irányából közlekedő teherautó elütötte. A gyalogos olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
Egy héttel később egy kunszentmártoni férfi hunyt el
Január 20-án a 442-es számú főúton halt meg egy kunszentmártoni férfi, miután Tiszaföldvár közelében közlekedési balesetet szenvedett. A helyszínen egy kamion és egy kocsi ütközött, az áldozat az érintett személyautó sofőrje volt. A férfi ismeretlen okból áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol frontálisan csapódott bele a kamionba. A helyszínre két mentőautó is érkezett, de már nem tudták megmenteni életét.
Kisújszálláson egy mindössze 19 éves fiú vesztette életét
Április 13-án vasárnap egy 80 esztendős nő ütött el egy motorost. A baleset következtében a fiatal az autó alá szorult, a karcagi tűzoltók egy pneumatikus emelőpárna segítségével emelték ki. Életéért még a kórházban is küzdöttek, de súlyos sérülései következtében nem tudták megmenteni.
Kőröstetétlen külterületén egy kombájn és egy személyautó ütközött
A 4613-as úton, Kőröstetétlen külterületén ütközött össze egy kombájn és egy személygépkocsi május 8-án. A helyszínen két ember elhunyt és egy harmadik életveszélyesen megsérült. Információink szerint a balesetben érintettek kocséri lakosok voltak. A személyautó szinte felismerhetetlenségig roncsolódott, és a mezőgazdasági jármű is jelentősen sérült.
Törökszentmiklóson egy előzés végződött tragédiával
Június 12-én frontálisan ütközött egy mezőgazdasági eszközöket szállító furgon és egy személyautó a 46-os főúton, Törökszentmiklós térségében. A karambol tragédiával végződött, a személyautó sofőrjét már nem tudták megmenteni a helyszínre érkező mentősök.
Szolnokon egy kerékpárost gázoltak el júniusban
A vármegyeszékhely külterületén, a Besenyszögi úton gázolt el egy személyautó egy kerékpárost június 18-án. A baleset szemtanúi igyekeztek segítséget nyújtani az idős férfinak, de teste olyan súlyosan összezúzódott, hogy nem tudtak mit tenni. A férfi a helyszínen elhunyt.
Tiszaföldvár és Kunszentmárton között egy autó hajtott árokba
A rendőrség akkori tájékoztatása szerint a járműben öten utaztak, akik közül az ütközést követően ketten beszorultak a járműbe, és őket a kunszentmártoni hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki.
A helyszínre több mentőegységet és mentőhelikoptereket is riasztottak, melyek:
- egy férfit életveszélyes és egy nőt súlyos sérülésekkel légi úton,
- míg egy férfit súlyos, valamint egy másik férfit könnyebb sérülésekkel földi úton szállítottak kórházba.
A baleset során egy férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
Szirénák, helikopterek és drámai mentés rázta fel Kisújszállást
Augusztus 30-án az M4-esen, Kisújszállás térségében súlyos közlekedési baleset történt, melynek következtében egy ember életét vesztette többen megsérültek, miután két személyautó és egy kisbusz frontálisan ütközött.
Jászberénynél egy idős férfi hunyt el
Szeptember 17-én halálos baleset történt a 32-es főúton Jászberénynél. Az elkerülő úton egy nyerges vontató és egy személyautó ütközött össze. A baleset következtében egy 80 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
A felismerhetetlenségig roncsolódott egy autó Kisújszállás és Karcag között
Szeptember 25-én, csütörtökön 6 óra 56 órakor a 4-es főúton, Debrecen irányából Kisújszállás felé, amely előzésbe kezdett, áttért a menetiránya szerinti bal oldali sávba, ahol frontálisan ütközött a szemből érkező tehergépkocsival. A személyautó sofőrje és 42 éves utasa olyan súlyos sérülést szenvedtek, hogy a helyszínen életüket vesztették.
Motoros hunyt el Kengyelnél
Október 19-én Bagimajor és Kengyel között, a 4629-es út 14-es kilométerénél egy motoros és egy autós karambolozott. A helyszínre érkező mentősök az újraélesztési kísérlet ellenére sem tudták már megmenteni a 30 év körüli férfi életét.
Mindenszentekkor gyalogosgázolás történt
November elsején a 442-es út 8-as kilométerszelvényénél halálos baleset történt, melynek következtében egy 50 év körüli nő hunyt el. Információink szerint egy Ford Transit elütötte a nőt, aki a helyszínen életét vesztette.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Tragikus hajnali baleset Rákóczifalva belterültén: egy ember életét vesztette