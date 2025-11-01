Felismerhetetlenségig roncsolódott – kettős halál a 4-esen

Összegyűjtöttük azokat a halálos baleseteket, melyek idén rázták meg vármegyénket és közvetlen térségét. Az esetek mögött családok, barátok és közösségek gyásza húzódik meg – tragédiák, amelyek emlékeztetnek arra, mennyire törékeny az emberi élet, és milyen fontos, hogy minden útra figyelemmel, türelemmel és felelősséggel induljunk el.

Január második hetében Szolnok és Szajol között történt halálos baleset

Fotó: Nagy Balázs Archív

Alig kezdődött el az új év, és máris halálos baleset történt a térségben

Január 13-án a kora esti órákban egy férfi közlekedett gyalogosan a 4-es számú főúton, Szolnok külterületén, Szajol közelében. A férfi kereszt irányban bement az úttestre, ahol a belső forgalmi sávban egy Szolnok irányából közlekedő teherautó elütötte. A gyalogos olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Egy héttel később egy kunszentmártoni férfi hunyt el

Január 20-án a 442-es számú főúton halt meg egy kunszentmártoni férfi, miután Tiszaföldvár közelében közlekedési balesetet szenvedett. A helyszínen egy kamion és egy kocsi ütközött, az áldozat az érintett személyautó sofőrje volt. A férfi ismeretlen okból áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol frontálisan csapódott bele a kamionba. A helyszínre két mentőautó is érkezett, de már nem tudták megmenteni életét.

A tragédia Tiszaföldvárnál hajnalban történt

Fotó: Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Kisújszálláson egy mindössze 19 éves fiú vesztette életét

Április 13-án vasárnap egy 80 esztendős nő ütött el egy motorost. A baleset következtében a fiatal az autó alá szorult, a karcagi tűzoltók egy pneumatikus emelőpárna segítségével emelték ki. Életéért még a kórházban is küzdöttek, de súlyos sérülései következtében nem tudták megmenteni.

Kőröstetétlen külterületén egy kombájn és egy személyautó ütközött

A 4613-as úton, Kőröstetétlen külterületén ütközött össze egy kombájn és egy személygépkocsi május 8-án. A helyszínen két ember elhunyt és egy harmadik életveszélyesen megsérült. Információink szerint a balesetben érintettek kocséri lakosok voltak. A személyautó szinte felismerhetetlenségig roncsolódott, és a mezőgazdasági jármű is jelentősen sérült.

Kőröstetétlen külterületén két személy is elhunyt

Fotó: Nagy Balázs

Törökszentmiklóson egy előzés végződött tragédiával

Június 12-én frontálisan ütközött egy mezőgazdasági eszközöket szállító furgon és egy személyautó a 46-os főúton, Törökszentmiklós térségében. A karambol tragédiával végződött, a személyautó sofőrjét már nem tudták megmenteni a helyszínre érkező mentősök.