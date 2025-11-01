1 órája
Újabb trükkös csalók bukkantak fel a Jászkunságban – a polgárőrség figyelmeztet
Tiszaderzs lakosságát óvatosságra intették. A településen újra megjelentek a házaló árusok.
A Tiszaderzs Községi Polgárőr Egyesület felhívta a figyelmet arra, hogy újra házalók jelentek meg a településen. A polgárőrök arra kérik a lakosokat: ha ezt az autót látják, ne hagyják magukat átverni!
Házalók járják Tiszaderzset
A felhívás szerint csalók járják a települést egy szürke színű Volkswagen gépkocsival, és szőnyeget kínálnak eladásra. A helyi polgárőrség arra kéri a lakosokat, hogy legyenek figyelmesek és óvatosak, ne dőljenek be a trükkös ajánlatoknak, és ne engedjék magukat megkárosítani. A polgárőrök folyamatos járőrözéssel igyekeznek megelőzni a visszaéléseket, és védelmet biztosítanak a község lakói számára.
Országos jelentőségű karcagi megemlékezés: a legrégebbi fotó 1895-ből – galériával