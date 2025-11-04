Felkapta, és elszaladt a szajréval: ez lett az öcsödi történet vége

Galád módon szerzett meg egy telefont egy öcsödi férfit. A kunszentmártoni rendőrök rövid időn belül előállították a mobiltelefon tolvajt, letartóztatását kezdeményezték.

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Gyorsan elfogták a mobiltelefon tolvajt

Egy helyi fiatalember sétált ismerősével Öcsöd egyik utcájában október 31-én éjszaka, miközben a telefonjával világított. Egyszer csak odalépett hozzájuk egy férfi, és szó nélkül meglökte a fiatalt, aki elesett és elejtette a telefonját. A támadó a készüléket felkapta és elszaladt – számolt be az esettel kapcsolatban a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Mári Ilonától megtudtuk: a bejelentést követően a rendőrök azonnal megkezdték az adatgyűjtést, majd rövid időn belül a harminc éves rabló otthonánál kopogtattak. A férfinél megtalálták a telefont, azt lefoglalták, az elkövetőt pedig előállították a Kunszentmártoni Rendőrkapitányságra.

– A rablás bűntett miatt gyanúsítottként kihallgatott férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását – tudtuk meg a szóvivőtől.