Baleset

2 órája

Baleset történt Törökszentmiklósnál, félpályán halad a forgalom az elkerülőn

Címkék#baleset#személyautó#rendőrség

Személyautók ütköztek össze, rendőri irányítás mellett dolgoznak a hatóságok.

Kiss Ádám
Forrás: Illusztráció

Fotó: Shutterstock.com

Három személyautó ütközött össze Törökszentmiklós közelében, a 4-es főút 120-as kilométerénél. A törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók áramtalanították az egyik járművet, miközben a rendőrség és a mentők is a helyszínen végzik a munkájukat.

A forgalom az érintett útszakaszon félpályán, rendőri irányítás mellett halad – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

 

