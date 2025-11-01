Baleset történt Törökszentmiklósnál, félpályán halad a forgalom az elkerülőn

Három személyautó ütközött össze Törökszentmiklós közelében, a 4-es főút 120-as kilométerénél. A törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók áramtalanították az egyik járművet, miközben a rendőrség és a mentők is a helyszínen végzik a munkájukat.

A forgalom az érintett útszakaszon félpályán, rendőri irányítás mellett halad – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.