november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Senkinek sem szólt róla

1 órája

Ismeretlen nő bérelt ki egy vendégszobát, távozása után derült ki a dráma, mit csinált odabent

Címkék#vád#televízió#ügyészség

Talán túlságosan elégedett volt a vendégszoba felszereltségével? Így érezhette az a jászsági nő, aki kibérelt egy szobát, és onnan végül nem távozott üres kézzel. Most vádat emeltek a tolvajjal szemben.

Rimóczi Ágnes
Ismeretlen nő bérelt ki egy vendégszobát, távozása után derült ki a dráma, mit csinált odabent

gety

Forrás: Getty Images

Fotó: Illusztráció

A Jászberényi Járási Ügyészség lopás vétsége miatt vádat emelt egy nővel szemben, aki egy vendégszobából lopott. Mutatjuk a részleteket.

Ebben a szobában korábban egy tévé is volt. A készüléket elvitte a tolvaj
Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A vád szerint a 32 éves jászsági nő 2025. május 16-án egy éjszakára kibérelt egy szobát egy jászsági vendégházban, majd másnapi távozáskor a szobában lévő és falra szerelt negyvenezer forint értékű LCD televíziót a falból kitépte, és azt a fali konzollal, valamint a távirányítóval együtt magával vitte.

Az esetről a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője tájékoztatta hírportálunkat. Dr. Lánczi Rajmundtól megtudtuk: a lopás elkövetési értéke a televízió lefoglalásával megtérült.

– Az ügyészség vádiratában felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta a vádlottal szemben, az ügyben a Jászberényi Járásbíróság hoz majd döntést – hangsúlyozta a szóvivő.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu