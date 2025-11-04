Ismeretlen nő bérelt ki egy vendégszobát, távozása után derült ki a dráma, mit csinált odabent

A Jászberényi Járási Ügyészség lopás vétsége miatt vádat emelt egy nővel szemben, aki egy vendégszobából lopott. Mutatjuk a részleteket.

Ebben a szobában korábban egy tévé is volt. A készüléket elvitte a tolvaj

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A vád szerint a 32 éves jászsági nő 2025. május 16-án egy éjszakára kibérelt egy szobát egy jászsági vendégházban, majd másnapi távozáskor a szobában lévő és falra szerelt negyvenezer forint értékű LCD televíziót a falból kitépte, és azt a fali konzollal, valamint a távirányítóval együtt magával vitte.

Az esetről a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője tájékoztatta hírportálunkat. Dr. Lánczi Rajmundtól megtudtuk: a lopás elkövetési értéke a televízió lefoglalásával megtérült.

– Az ügyészség vádiratában felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta a vádlottal szemben, az ügyben a Jászberényi Járásbíróság hoz majd döntést – hangsúlyozta a szóvivő.