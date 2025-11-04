53 perce
Ismeretlen nő bérelt ki egy vendégszobát, távozása után derült ki a dráma, mit csinált odabent
Talán túlságosan elégedett volt a vendégszoba felszereltségével? Így érezhette az a jászsági nő, aki kibérelt egy szobát, és onnan végül nem távozott üres kézzel. Most vádat emeltek a tolvajjal szemben.
Forrás: Getty Images
Fotó: Illusztráció
A Jászberényi Járási Ügyészség lopás vétsége miatt vádat emelt egy nővel szemben, aki egy vendégszobából lopott. Mutatjuk a részleteket.
A vád szerint a 32 éves jászsági nő 2025. május 16-án egy éjszakára kibérelt egy szobát egy jászsági vendégházban, majd másnapi távozáskor a szobában lévő és falra szerelt negyvenezer forint értékű LCD televíziót a falból kitépte, és azt a fali konzollal, valamint a távirányítóval együtt magával vitte.
Az esetről a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője tájékoztatta hírportálunkat. Dr. Lánczi Rajmundtól megtudtuk: a lopás elkövetési értéke a televízió lefoglalásával megtérült.
– Az ügyészség vádiratában felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta a vádlottal szemben, az ügyben a Jászberényi Járásbíróság hoz majd döntést – hangsúlyozta a szóvivő.
