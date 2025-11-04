Sártengeren át vitték a mentősöket a hajnali tragédia helyszínére, a legrosszabb rémálmuk vált valóra

Mint ahogyan arról tájékoztattuk olvasóinkat, kedden reggel halálos vonatgázolás történt Újszász és Tápiógyörgye között. A járaton közel hatvanan utaztak, akik mentesítő járattal hagyták el a tragédia helyszínét, ahová a mentő is érkezett a szolnoki hivatásos és az Életjel Egyesület önkéntes tűzoltói mellett.

A vonatgázolás helyszínére mentő, rendőr és tűzoltók is érkeztek

Fotó: Archív/Nagy Balázs / Forrás: Illusztráció

Tűzoltók és mentősök együtt dolgoztak az újszászi vonatgázolás helyszínén

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtóreferense, Németh Ádám tűzoltó főhadnagy hírportálunkat arról tájékoztatta, hogy a tragédia reggel 5 óra és negyed 6 között történt. A szerelvényen mintegy 60 utas tartózkodott, akiket a tűzoltók kiérkezése előtt már átszállítottak egy másik vonatra.

Turi László, a szolnoki Életjel Mentőcsoport vezetője érdeklődésünkre elmondta, miszerint ezúttal abban merült ki az együttműködésük a társzervekkel, hogy a mentőszolgálat szakembereit a sáros, lapályos helyszínre szállították, mert azok járművei erre nem voltak alkalmasak.

A mentősök már nem tudták megmenteni az elgázolt férfi életét

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Sipos-Kácsor Andrea rendőr alezredes hírportálunk megkeresésére elmondta, a Szolnok-Budapest között közlekedő személyvonat, az Újszász vasútállomásról történő elindulását követően egy mezőgazdasági út és a vasút kereszteződésében egy középkorú férfit gázolt el. A rendőrség közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit.

– A helyszínen egy férfi az újraélesztési kísérlet ellenére sajnos életét vesztette – tájékoztatott az elgázolt személy állapotáról Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.