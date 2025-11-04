november 4., kedd

Hajnalban történt a baleset

1 órája

Vasúti tragédia: elgázolt egy embert a vonat Újszász és Tápiószele között

A Szolnokról induló vonat egy embert gázolt el Tápiószele és Újszász között.

Szoljon.hu

Tápiószele és Újszász között elgázolt egy embert kedd reggel a Szolnokról a Keleti pályaudvarra tartó vonat – tájékoztatta hírportálunkat a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Fotó: Archív/Nagy Balázs

A járaton körülbelül hatvanan utaztak, ők egy mentesítő járattal hagyták el a helyszínt. Az esethez a szolnoki hivatásos és az Életjel Egyesület önkéntesei vonultak. A helyszínre mentő is érkezett.

