Hajnalban történt a baleset
1 órája
Vasúti tragédia: elgázolt egy embert a vonat Újszász és Tápiószele között
A Szolnokról induló vonat egy embert gázolt el Tápiószele és Újszász között.
Tápiószele és Újszász között elgázolt egy embert kedd reggel a Szolnokról a Keleti pályaudvarra tartó vonat – tájékoztatta hírportálunkat a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A járaton körülbelül hatvanan utaztak, ők egy mentesítő járattal hagyták el a helyszínt. Az esethez a szolnoki hivatásos és az Életjel Egyesület önkéntesei vonultak. A helyszínre mentő is érkezett.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre