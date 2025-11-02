Gyújtogatás és fenyegetés: fel akarta robbantani a szomszédját a férfi – videóval

A férfi október 22-én este még saját házuk udvarán kísérletezett benzinnel. Egy üvegbe töltött az anyagból, abba szövetet helyezett, majd a betonra dobta, amitől tűz keletkezett. Másnap már ennél is tovább ment... Most zaklatás és gyújtogatás miatt áll az igazságszolgáltatás elé.

Zaklatás és gyújtogatás Nagykőrösön: biztonsági kamera rögzítette a vérlázító eseményeket

Fotó: Képernyőfotó / Forrás: Police.hu

Zaklatás és gyújtogatás Nagykőrösön

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a 41 éves férfi az október 22-én történt eset után egy sokkal veszélyesebb kísérletet hajtott végre, ezzel veszélyeztetve környezetét. Egy benzinnel átitatott zokniba kis töltetű turista gázpalackot helyezett, meggyújtotta, és a kerítés mellé dobta. A palack szó szerint felrobbant, a lángok pedig átterjedtek a szomszéd telkére is. Mindeközben azzal fenyegetőzött, hogy felrobbantja a szomszédját is. Kiderült, a házban üzemanyagot, gázpalackot és textildarabokat is tárolt.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Az egyenruhások néhány percen belül a helyszínre érkeztek, elfogták és előállították. A zaklatás és gyújtogatás ügyében a rendőrök lefoglalták a kamerafelvételt is, amelyen a férfi fenyegetőzése hallható. Szerencsére személyi sérülés nem történt az „ámokfutás” következtében,– köszönhetően a gyors hatósági fellépésnek – de a tűz átterjedése és a robbanásveszély miatt komoly tragédia is bekövetkezhetett volna.