A kormány nemrég újabb oltási akciót hirdetett. November 22-28. között a kórházi oltópontokon, így a szolnoki Hetényi Géza Kórházban is, előzetes regisztráció nélkül is be lehet majd adatni a választott vakcinát reggel hét és este hét óra között. Az akcióhéten egyaránt várják az oltatlanokat, valamint a második és a harmadik oltást kérőket is. A kórházi oltópontokon öt fajta vakcina áll majd rendelkezésre, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen és Sinopharm.