– Ez az életünk, számunkra a legfontosabb, hogy közönség üljön a nézőtéren. Szerencsére még ott ülhetnek, mi pedig értük dolgozunk. Jelenleg a pandémia idején elmaradt előadásokat igyekszünk pótolni, estéről estére színpadon vagyunk, közben természetesen próbáljuk az újabb darabokat is. És a színpadi munkák mellett egyéb feladataim is vannak. Így például rendszeresen szinkronizálok is filmekben, mesékben. Bevallom, jelenleg leginkább az apaszerepek jönnek be, talán nem véletlenül, hiszen a magánéletben is a kislányom a mindenem. Ezek mellett pedig a filmek, sorozatok is helyet kapnak az életemben, nagyon szeretek forgatni, óriási kaland egy-egy filmszerep. Legutóbb feltűntem a Drága örökösök című sorozatban és rendszeresen szerepelek a Duna TV-n futó Családi kör című műsorban is.

Uraim, az étel tálalva! Barát Attila György minden alkalommal izgalommal tette az elkészített ételt a zsűri elé. A színész kalandként élte meg a Konyhafőnök főzőversenyt

Fotó: RTL Klub