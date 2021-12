Lászlóné Nagy Ilona elmondta: tapasztalatai szerint mindez igen komoly biztonságérzetet ad, még akkor is, ha hallják, az oltottak is elkaphatják, hordozhatják a koronavírust. Egyértelműen bátrabban élnek a nyugdí­jasok is.

Nehéz lemondani a társas összejövetelekről, hiszen sok idős ember számára a klubélet pótolja a hiányzó, vagy távol lévő családot

Fotó: Nagy Balázs