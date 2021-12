Busszal segítenének az átoltottság növelésében Tiszabőn is

Hamarosan az ország egyik legszegényebb településére, Tiszabőre is megérkezik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat oltóbusza, ahol szakképzett személyzet adja majd be a koronavírus elleni védőoltást a tizennyolc év felettieknek. A cél az átoltottság növelése a legszegényebb településeken is.

Molnár-Révész Erika Molnár-Révész Erika

– A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az Operatív Törzs által jóváhagyott önálló oltási programmal a Felzárkózó települések programban részt vevő falvakban végzi ezt a munkát – tájékoztatta hírportálunkat Romhányi Tamás. Már több hátrányos helyzetű településen járt a Magyar Máltai Szeretet- szolgálat egyre népszerűbb oltóbusza

Fotó: Majoros Árpád Csaba

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője hozzátette: január végéig harminc-ötven felzárkózó településre juthat el a szeretetszolgálat oltóbusza, jellemzően olyan településekre, ahol nagyon alacsony a lakosság átoltottsága. Szeretnék, ha a települések egymás utáni felkeresésével egyre inkább növekedne az átoltottság, ezzel is gátolva a vírus terjedését.

A helyben beadott oltás esetében fontos, hogy egydózisú Janssen vakcinát kapnak a jelentkezők, ami azt jelenti, hogy az első után már nincs szükség második oltásra. A védettség hamar, már tizennégy napon belül kialakul, a vakcina tizennyolc éves kor felett biztonsággal beadható.

– Magát az oltást a helyi Jelenlét Pontokon adják be, vagy ahol ez nem lehetséges, ott a furgonban kialakított mobil rendelőben. Alkalmanként kétszázötven jelentkező kaphatja meg az oltást. A Jelenlét Pontokon ugyanúgy zajlik az oltási folyamat, mint egy kórházi oltóponton. A hozzájáruló nyilatkozat kitöltése után orvosi konzultációra, ezen belül általános egészségügyi alkalmasság felmérésére kerül sor, majd a vakcina beadása és az oltás utáni megfigyelést követően mehet haza a jelentkező – mondta a folyamatról a szeretetszolgálat kommunikációs vezetője.

Szakképzett orvos, mentőtiszt, ápoló és adminisztrációs munkatárs segít a minél gördülékenyebb lebonyolításban Egy-egy településen alkalmanként nyolc-tíz fős szakképzett csapat bonyolítja le az oltást, közöttük van orvos, mentőtiszt, ápoló, logisztikai és adminisztrációs munkatárs is. – A mai napig öt településen összesen kétszáznegyven embert oltottak be a szeretetszolgálat mobil oltóbuszán, ami mindig arra a településre megy, ahol a szociális munkások előzetesen felmérték a lakossági igényeket – számolt be a tapasztalatokról Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője. – A mobil oltópont eddigi működése nagyon sikeres, és a helyi lakosság körében is egyre népszerűbb – tette hozzá a Tiszabőn 2016 óta jelen lévő, ott országos jelentőségű programokat elindított szervezet munkatársa.

Koronavírus (Jászkunság) A dosszié további cikkei

Koronavírus (Jászkunság) A dosszié további cikkei

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában