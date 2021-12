– Ezzel együtt a civil szervezeteket is fel kell készíteni az ifjú korosztály fogadására, hogy olyan programokat, lehetőségeket tudjanak biztosítani számukra, ami hosszú távon maradásra ösztönzi őket. A fiataloknál az önszerveződési törekvéseket is erősíteni kell, ehhez szükséges a kommunikációs készségeiket is fejleszteni, konfliktuskezelési módszerekkel megismertetni őket. Az önkéntes munkába is törekszünk bevonni őket, melyhez jó alap lehet a kötelező iskolai közösségi szolgálat. Szolnokon egyébként országosan egyedülálló módon van jelen a civil érdekképviselet a városi közgyűlésben a Civil Tanácson keresztül. Ennek meghatározó tagja az Ifjúsági Kerekasztal, mely az idén újult meg – mutatott rá dr. Molnár Beáta.