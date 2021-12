– Már most többen fordulnak meg a nappali melegedőnkben és az éjjeli menedékhelyünkön az átlagos napokhoz képest. A hideg beköszöntével láthatóan magasabb számú a telephelyeink kihasználtsága, és fokozott figyelemmel járják az utcai szolgálat szakemberei a város közigazgatási területét is – számolt be hírportálunknak a jelenlegi helyzetről Vigh Zsolt, a szolnoki Humán Szolgáltató Központ szociális munkatársa.