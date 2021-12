A település önkormányzata az Országos Futópálya-építési Program keretében pályázatot nyújtana be a Mikes-tó körüli futópálya megépítésére – jelentette be Facebook-oldalán a város polgármestere. Pető Zsolt arra is kitért, hogy a városvezetés az elmúlt hónapokban elkészíttette a jelenlegi sétaútvonal mellett haladó ezeröt folyóméter hosszú és 1,6 méter széles gumiborítású futókör terveit, amelyek most megfelelő dokumentumként szolgálnak a pályázathoz.