A helyettes államtitkár arról is beszélt, hogy tart a takarmány-előállító üzemek támogatása, melyek között ötvenmilliárd forintot osztanak szét. Várható a fagyvédelmi eszközök beszerzésének támogatása is, ötmilliárd forintos kerettel. Az öntözésfejlesztés is régóta szerves része a Vidékfejlesztési Programnak, a támogatási keretből 2022 végéig biztosított a fejlesztés, eszközbeszerzés. Daróczi Erzsébet