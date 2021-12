– A nyolc települést összefogó Bögözzel való kapcsolatunk szolgálati helyemről, Karcagról indult, ahonnan dr. Fazekas Sándor korábbi polgármester rendszeresen szervezett utakat a történelmi Magyarország területére. Így jutottunk el először az erdélyi Székelykeresztúrra, majd Csíkszentkirályra is. Ezeken a településeken segítséget kértek tőlünk a helyi önkéntes tűzoltók oktatásában, vizsgáztatásában, melyet kollégáimmal együtt szívesen meg is adtunk. Szintén segítséget kért a közelben lévő Bögöz község is.