– A királyi család tagjai több könyvet is ajándékoztak már az iskolának, mert fontosnak tartják, hogy a fiatal korosztályt olvasásra ösztönözzék. Sára yorki hercegné és Mária Krisztina Anna kenti hercegné maguk is írók, történelmi regényeiket diákjaink érdeklődéssel olvassák. A brit trónörökös felesége, Kamilla cornwalli hercegné képeket és művészeti albumot ajándékozott iskolánknak. Idén a Hadak útján című regényt és egy személyes levelet küldött, melyben gratulált a rendezvényünkhöz. Károly walesi herceg olyan kiadványokat ajándékozott, melyekből a diákok megismerhetik a brit királyi család életét és jótékonysági munkáját. Vilmos cambridge-i herceg és Katalin cambridge-i hercegné pedig kedves levélben mondtak köszönetet a brit kultúra népszerűsítéséért. Továbbá Katalin hercegné hálás az iskolának, amiért a koronavírusról szóló Hold Still című kötet – melyhez ő írta az előszót – is elérhető a könyvtárunkban. Őfelsége a királynő udvarhölgyein keresztül küld minden évben köszönőlevelet. A könyvtárban az ajándékkönyvek mellett megtalálhatóak a Buckingham-palotából, Balmoralból vagy Windsorból küldött levelei.