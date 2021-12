– Ezért azt gondoljuk, hogy először is a terület megtisztítása a legfontosabb. A második pedig a védelem megoldása, amit kamerarendszer kiépítésével és civilek bevonásával képzelünk el. Az erdőgazdálkodást az önkormányzat saját tulajdonú cégével, az ABOKOM Nonprofit Kft.-vel közösen valósítanánk meg – fogalmazott Pető Zsolt. Majd emlékeztetett: az elkövetkezendő időszakban a helyiek ötleteit is várják az erdő hasznosítására vonatkozóan. E témában már észrevételek is befutottak a hivatalhoz.