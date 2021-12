– Családommal évek óta részt veszek az akcióban. Úgy gondolom, nagyszerű és országosan is egyedi, példaértékű a program. Idén többek között barátcserjét és rózsákat igényeltem. Az első években ültetett gyümölcsfák mára termőre fordultak. Szívesen gondozom, locsolom a növényeket. Örömteli, hogy ennek a munkának beérett a gyümölcse, hiszen a saját kertünkben termett almát, meggyet, szilvát fogyaszthatjuk. A helyben termelt zöldségnek, gyümölcsnek számos előnye van, nem mindegy honnan szerezzük be ezeket. A szilvából például lekvárt is készítettem már, ami nagyon finom és egészséges – osztotta meg tapasztalatait Nagyné Kiss Mária.