Civil szervezetek kezdeményezésére kormányzati támogatással a 2021-es év lett az Önkéntesség Magyarországi Éve (ÖMÉ 2021). A négy témahét köré szervezett országos programhoz rengeteg szervezet, intézmény és önkormányzat csatlakozott. Minderről Bálega János, az ÖMÉ 2021 Észak-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Alföld regionális koordinátora, a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület stratégiai vezetője tartott összefoglalót. Mint elmondta, a szervezők sikernek könyvelik el, hogy a programok – mint például a környezettudatosságot erősítő virágosítás vagy a rajzpályázatok – nemcsak az idős korosztályt mozgatták meg, hanem a fiatalokat és a középkorúakat is. Azt is hangsúlyozta, hogy megyénk országos szinten is dobogós helyen áll a csatlakozott szervezetek és programok számát, valamint a megrendezett programok minőségét tekintve is.