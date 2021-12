– Szeretnénk minden generációnak maradandó élményt nyújtani. Célunk, hogy programjaink területi, megyei és országos szintű közművelődési eseményekhez is kapcsolódjanak, és minél szélesebb körben vonjuk be ebbe a szakmai és civil szervezeteket, magánszemélyeket. Nagy hangsúlyt helyezünk arra is, hogy a változatos szórakozási és kikapcsolódási lehetőségek mellett hasznos ismereteket és tudást adjunk át a helyi lakosok és a településre látogatók számára. Bízunk benne, hogy a kulturális szolgáltatások fejlesztésével a helyi gazdaság, a turizmus is erősödik.