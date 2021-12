– Miért is szép és múlhatatlan ez a fél évtizedes társasjáték? Mert játszani jó, és a játék során lehet a legjobban megismerni a másikat. Miben is bízhatnának kollégáim és magam is, ha nem abban, hogy a tanórán és azon túl úgy sikerült megtanítanunk ezeket a szabályokat nektek, hogy a legjobb játékosokká váljatok életetek során – emelte ki a főigazgató, aki szerint azt, hogy ki és mit nyert ebben a játékban, az az elkövetkező évek során derül ki.

A végzős diákok egy csoportja a szalagavatón

Fotó: Daróczi Erzsébet