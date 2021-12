A pénzbelin kívül a tárgyi adományokat, illetve a tartós élelmiszereket is várják a csoport telephelyén. Hétfőn elindult a Katolikus Karitász idei országos adventi segélyprogramja is. A karácsonyig tartó időszakban több módon is be lehet kapcsolódni a „Tárjátok ki a szíveteket!” mottóval meghirdetett akcióba, melynek célja, hogy minél több rászoruló családnak, idős embernek, egyedülállónak tegyék könnyebbé a hétköznapokat és a karácsonyt.