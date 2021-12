Hétfőtől vasárnapig, többnyire reggel hét és este hét óra között várják a kórházakban, szakrendelőben az oltásra érkezőket a megyében is, összesen tíz oltóponton. Az átoltottság további növelése és a járvány megfékezése érdekében ugyanis a kormány november 22. és 28. között oltási akcióhetet indít. A kórházak országszerte megemelt kapacitással és időpontfoglalás nélkül is várják a még oltatlanokat, és azokat is, akik a második, harmadik megerősítő oltást szeretnék felvenni.