Mézeskalácsszakkör indult a Varsány Közösségi Házban. Előre felmérték a várható létszámot, ám jóval többen érkeztek – számolt be róla Császiné Csáti Réka igazgató. A programot a Nemzeti Művelődési Intézet is támogatja, de csak annyi eszközzel, amennyi az előzetes igény volt. Szerencsére a szakköri foglalkozást vezető Menyhárt Károlyné cukrász saját eszközöket is vitt.