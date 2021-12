Mint azt a városháza sajtóosztályától megtudtuk, 78 millió forint kormányzati támogatásból újul meg a Réz és Glykais Gyula utca valamint a Kassai köz. A munkálatok október elején kezdődtek és várhatóan november végére be is fejeződnek. Még idén a Horog utcát is rekonstruálják.