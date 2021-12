Fut a falu, Csorba Kupa, Kengyelfutás... Néhány esemény azok közül, melyek az elmúlt néhány évtizedben régi népi és sportjátékokat elevenítettek fel megyeszerte. Idén negyven esztendeje, hogy az első ilyen falusi sportnapot megrendezték. Van, ahol a mai napig él a hagyomány, évről évre összegyűlnek a településen élők és a messzebbről érkezők a közösségi sportolás öröméért. A negyven év emlékeiből a napokban kiállítás nyílt Szolnokon, a Verseghy Ferenc Könyvtárban.

– Ekkor elkezdődött valami, és az alkalmi sportpályákon a régi, talán már a feledés homályába kerülő népi és sportjátékok is felszínre kerültek. A tiszaörsi Fut a falut aztán követte a Kengyelfutás Kengyelen, a Csorba Kupa Kuncsorbán, a Vadaskerti Sportnap Jászalsószentgyörgyön. De említhetném az Erdei Futónapot Újszászon, a kunhegyesi Konok Kunok Kupáját vagy a Nagykörűt, Kőtelket és Tiszasülyt érintő Bermuda Kupát. Ott volt továbbá a Körös-parti Sportrandevú Öcsödön, a Mesterhármas Mesterszálláson a Gyermek népi és sportjátékok olimpiája Jászjákóhalmán, na és persze a „hab a tortán”, a Szalóki Népi és Sportjátékok Fesztiválja. Ez utóbbit először 1992 augusztusában rendezték meg Abádszalókon, ahol már külföldi résztvevők is színesítették a rendezvényt, sőt, Kassai Lajos lovasíjászt is megcsodálhatták a fesztivál résztvevői – sorolta az emlékeket felidézve Bali István.

Az abádszalóki esemény más miatt is különlegesnek számított, onnan ugyanis idősebb Knézy Jenő a TV2-nek tudósított a rendezvényről. Innentől kezdve tulajdonképpen behálózták a megyét az akkoriban elsősorban mezőgazdasági szövetkezetek által felkarolt és támogatott falusi sportnapok. Ezek közül mára a kengyeli, az abádszalóki, az újszászi és a kuncsorbai események maradtak meg, melyek ma is tartalmas kikapcsolódást adnak minden generációnak.

Aztán a települési versenyzők sokszor külföldre is eljutottak, a kunhegyesi és az abádszalóki népi játékosok jártak Skóciában, Belgiumban, Franciaországban, Lengyelországban. Sőt, az abádszalókiak a 2000-es Hannoveri Világkiállítás egyik színpompás programján, a Hagyományőrző Sportjátékok Világfesztiválján is bemutatták a nálunk népszerű sportjátékokat.

„A kora reggeli zivatar sem tudta elriasztani a rajttól Tiszafüred, Tiszaigar, Abádszalók, Kunmadaras, Nagyiván és a többi környező község sportolni vágyó „fiataljait”. Az idézőjel tulajdonképpen csak kiszélesíteni vágyik a szó határolta keretet, hiszen az 1300 méteres távnak nekivágtak félcipőben, utcai pantallóban ötvenen felüli férfiak és 6–8 éves apróságok is. Kocogott a járási sportfelügyelő, a tiszaörsi tanácselnök, de a termelőszövetkezet elnöke is. Hogy miért volt ez jóleső öröm? Talán azért, mer’ itt, a megye e zugában sok-sok évtizedes mulasztást pótoltak. És a futók célba érkezésével még közel sem volt vége a napnak. Alkalmi sportpályák nőttek ki a földből, kispályás foci, rönkhajítás, asztalitenisz, kötélhúzás, vadkacsafogó verseny, családi homokvárépítő verseny és még megannyi vetélkedésre, szórakozásra ösztönző ötlettel próbáltak a rendezők maradandó élményt nyújtani valamennyi résztvevőnek. A szórakozás, a közös erőpróba korra való tekintet nélkül egyesítette a generációkat. Sokáig beszédtéma volt az örsi randevú, és talán azt is ki lehetett jelenteni, hogy ezzel a térség sportja is kocogásnak indult.”