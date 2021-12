Ösztöndíjra pályázhatnak a hiányszakmát tanulók

Mint a legtöbb vidéki településen, így Fegyverneken is általánossá vált a szakemberhiány az utóbbi években. Ezért az Esély Otthon Fegyverneken belül különböző ösztöndíjprogramok is indultak. Az egyiket most újra meghirdették, melyre a 18 év feletti fiatalok jelentkezhetnek.

– Sajnos ezt a korhatárt nem tudtuk levinni, pedig szerettük volna. Ez a támogatás azoknak járhat, akik hiányszakmát tanulnak OKJ-s képzésben, illetve közép- vagy főiskolán. Minimum hat, maximum huszonnégy hónapig adható. Fontos számunkra, hogy a fiatalok megfelelő szakmai ismerettel rendelkezzenek, mely később, a munkájuk során hasznossá válhat számukra. Célunk továbbá a még tanuló diákok támogatása is, remélve, hogy a tudásukat váro­sunkban kamatoztatják majd – mondta bizakodva Török Eszter, a program szakmai felelőse.