Elmondta, hogy a vébé mezőnyéből kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a német versenyzők felnőtt férfi és junior kategóriában, úgy egyéni, mint az összetett versenyszámokban is. Szintén említésre méltó az orosz csapat teljesítménye is, akik mind a felnőtt férfi, mind pedig a női versenyszámokban is ott vannak a dobogón, míg a fehéroroszok fejlődése és a svájci, illetve lengyel csapatok, vagy a marokkóiak szereplése is figyelemre méltó. Várnagy Gyula a dohai élményeiről is szót ejtett.