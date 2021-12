A Kertvárosban is együtt hangolódnak az ünnepre a városrészben élők, a napokban fel is díszítették a posta előtti fenyőfát. Immár harmadik alkalommal öltözik díszbe a fa, ezúttal is nagyon sok „házi” dísz került az ágakra. Így például az 5. számú Gondozási Központ Idősek Klubjának tagjai csillogó só-liszt gyurma szíveket, holdakat és napocskákat készítettek. A fán még vannak helyek, bárki helyezhet rá újabb díszeket, aki arra sétál az ünnepi készülődés idején.