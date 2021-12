– Aztán voltam országgyűlési képviselő, a külügyi bizottságban is dolgoztam, szlovákul anyanyelvi szinten beszélek, sokat jártam külföldön is. Remélem, hasznos volt a munkám, a Tisza-tó kiemelt üdülőkörzetté való nyilvánítását is én terjesztettem elő az Országgyűlésben. Aztán dolgoztam megyei és városi képviselőként hetvenhét éves koromig. Mindehhez feleségem, Vera biztosította a családi hátteret. Elmondhatom, szerencsés ember vagyok, már negyvenkét éve vagyunk együtt.