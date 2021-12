Házhoz is szállítják a fogásokat

Kisújszálláson is sokan élnek a rendelés lehetőségével. A Horváth Kertvendéglő többféle különlegességgel készül az esztendő utolsó napjára. – Karácsonyra sok előrendelésünk volt, de már érkeznek a szilveszteriek is. A tálkínálatunk bőséges. Népszerű a szilveszteri sültes tálunk a bőrös malaccal, sörös csülökkel, cigánypecsenyével, de keresik a bőségtálat is, amiben kacsacomb, csirke egyaránt megtalálható. A hidegtálunkat francia és lencsesalátával adjuk, de lehet kérni korhelylevest, töltött káposztát és kocsonyát is. Vannak, akik családi körben ünnepelnek, de a nagyobb baráti társaságok több tálat rendelnek, amit ki is szállítunk a megadott helyszínre – mondta Horváth Ferenc tulajdonos.