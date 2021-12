A kerékpártárolóra is sok panasz volt, akadtak, akik a falhoz támasztották biciklijüket, rongálva a homlokzatot. A külső és belső festés, illetve javítás után egy korszerű tárolót is kihelyeznek. Ezenkívül minden helyiségbe klímákat szereltek, és ezzel egyidejűleg a napelemrendszert is bővítették.

A nagyobb kapacitás a költséghatékonyság miatt is fontos, az önkormányzatnak alacsonyabbat kell kigazdálkodnia – hangsúlyozta a polgármester.

– Fontos, hogy modern, jól felszerelt legyen az orvosi rendelő, nagy a harc a szakemberekért, nem mindegy tehát, milyen körülmények között rendel az orvos – vallja Varga József.

Az ellátás színvonala folyamatosan nő a településen, az orvosi eszközparkot már korábban bővítették, a rendelő is áteshetett a ráncfelvarráson, továbbá a közelmúltban a szolgálati lakás felújítására is jelentős összeget nyertek.