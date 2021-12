A végéhez közeledik a sportöltöző felújítása a településen. A tető beázott, az épület hangulata a csinosítgatások ellenére is a hatvanas éveket tükrözte.

– Bár nincs labdarúgócsapata a falunak, de ehhez a körülmények is jócskán hozzájárultak – mondta Varga József polgármester.

A tető szigetelése elkészült, ahogy az ahhoz kapcsolódó bádogosmunka is. A saját erőből huszonhárommillió forintra kiegészített belügyminisztériumi pályázatból a teljes gépészetet átalakították.

– Szükség volt az energetikai korszerűsítésre, hiszen eddig nem volt gazdaságos a fenntartás, az öltöző a művelődési házzal egy fűtési körön működött, nem lehetett lekapcsolni. Ez most megváltozott, ahogy a gázbojlereket is elektromosra cseréltettük, ezek biztosítják ezután a meleg vizet – részletezte.

A munkálatok között szerepel az új villamos hálózat kiépítése, valamint a teljes burkolat- és nyílászárócsere.

– Szeretnénk, ha a sport nem tűnne el a faluból. Ha a későbbiekben nem is lesz focicsapat a településen, a mozgásra biztosíthatjuk a lehetőséget. A területet a Bozsik-programban részt vevő gyerekek is használhatják majd, de szerveznénk akár kispályás labdarúgótornákat is – sorolta a településvezető.

Varga József hozzátette: a régi futballpálya a későbbiekben egy villanyvilágításos kis méretű műfüves pályának is helyet adhat.